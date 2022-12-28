Зацеперы 67 раз за год останавливали поезда на Октябрьской железной дороге

За минувший год зацеперы 67 раз становились причиной сбоя в графике движения поездов на Октябрьской железной дороге.

В 2022 году на территории ОЖД выявлено 67 случаев зацепинга. В прошлом году таких случаев было 99 случаев, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Опасное экстремальное увлечение не только подвергает риску жизнь и здоровье нарушителей, но и оказывает негативное влияние на график движения поездов, ведь согласно инструкции локомотивная бригада при обнаружении посторонних на внешних частях состава останавливает движение, осматривает поезд и вызывает сотрудников полиции.

Экстремальное увлечение иногда заканчивается гибелью зацеперов от удара электрическим током или в результате падения. Даже при небольшой скорости поезда, 60 км в час, падение с его крыши равносильно падению с двадцатиметровой высоты.

В ОЖД напомнили, что штраф для зацеперов составляет от 2 до 4 тыс. рублей.

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