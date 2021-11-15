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Заведующий травмпунктом в Петрозаводске посоветовал, как провести новогоднюю ночь без последствий

Новости. Общество
13:26, 29 Декабря 2021
фото: © Минздрав Республики Карелия

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Руководитель травмпункта БСМП Харма Мохаммед Абдель Мохсен рассказал, как провести новогодние праздники без тяжелых последствий для себя, своего здоровья и окружающих.

Ежегодно 31 декабря — 1 января в Больницу скорой медицинской помощи обращаются граждане с различными видами травм и в состоянии алкогольного опьянения. Так что дежурства у медиков в новогоднюю ночь не бывают спокойными, отметили в Минздраве Карелии.

Например, в прошлом году за 31 декабря и 1 января зафиксировано 20 обращений в приемный покой БСМП, из них — 16 обращений по различным видам травм, 4 — в состоянии алкогольного опьянения. В травмпункт БСМП обратились 17 человек.

Чтобы не попасть в число этих пациентов, Харма Мохаммед Абдель Мохсен, заведующий травмпунктом дал несколько советов.

«У меня есть три простых совета: первый — употребляя спиртные напитки, при выходе на улицу, одевайтесь очень тепло, потому что у нетрезвого человека может формироваться неправильное понимание холода. Ему кажется, что тепло, тогда как на улице — зима. Вот и получаются потом обморожения конечностей.

Второй совет — употребляйте спиртные напитки в меру, больше думайте о своем здоровье!

Третий совет — старайтесь решать возникающие конфликты мирным путем, ведь самое частое обращение в травмпункт в новогоднюю ночь — из-за последствий драк: переломов, ушибов, резаных ран и т. д.», — сказал Харма Мохаммед Абдель Мохсен.

Ранее глава Минздрава Карелии рассказал, как правильно пить в Новый год, чтобы не умереть.

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