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Завершается ремонт исторической ж/д станции в Карелии

Новости. Общество
09:04, 16 Июня 2020
фото: © Sotahistoriallisetkohteet.fi
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На железнодорожной станции Вяртсиля завершается ремонт с сохранением исторического облика вокзала, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Завершается капитальный ремонт станционного здания и продолжаются ремонтные работы на низкой боковой пассажирской платформе приграничной железнодорожной станции Вяртсиля в Сортавальском районе.

В станционном здании уже закончены электромонтажные, теплоизоляционные и сантехнические работы. Во внутренних помещениях сотрудников пограничного и таможенного контроля, а также сотрудников дирекции управления движением проведен ремонт полов, облицовка стен, монтаж подвесного потолка. В процессе ремонта была выполнена перепланировка помещений, выделена и приведена в надлежащее состояние комната на случай необходимости размещения пассажиров, имеющих ограничения по въезду и выезду как из Российской Федерации, так и из Финляндии. Завершен ремонт кровли, заменены оконные и дверные блоки, идет ремонт фасада здания.

Главная задача железнодорожников – сохранить исторический облик станционного здания 1918 года постройки. Цветовая палитра будет бежево-коричневой.

На низкой пассажирской платформе проведены демонтажные и земляные работы, идет подготовка к асфальтированию и укладке тротуарной плитки на платформе и дорожках, ведущих к станционному зданию, продолжается устройство пандусов, а также установка скамеек и урн.

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Комментарии

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Mikhail Matrosov
2020-06-16 11:26:35
Возможно, планируется продлить маршрут "ретропоезда"?
mobikk
2020-06-16 10:07:42
Сделали бы современное здание, отвечающее всем необходимым требованиям.
А кому нужен музей - те пусть сделают из этого музей.
Гость
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