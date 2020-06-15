Завершается ремонт исторической ж/д станции в Карелии

На железнодорожной станции Вяртсиля завершается ремонт с сохранением исторического облика вокзала, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Завершается капитальный ремонт станционного здания и продолжаются ремонтные работы на низкой боковой пассажирской платформе приграничной железнодорожной станции Вяртсиля в Сортавальском районе.

В станционном здании уже закончены электромонтажные, теплоизоляционные и сантехнические работы. Во внутренних помещениях сотрудников пограничного и таможенного контроля, а также сотрудников дирекции управления движением проведен ремонт полов, облицовка стен, монтаж подвесного потолка. В процессе ремонта была выполнена перепланировка помещений, выделена и приведена в надлежащее состояние комната на случай необходимости размещения пассажиров, имеющих ограничения по въезду и выезду как из Российской Федерации, так и из Финляндии. Завершен ремонт кровли, заменены оконные и дверные блоки, идет ремонт фасада здания.



Главная задача железнодорожников – сохранить исторический облик станционного здания 1918 года постройки. Цветовая палитра будет бежево-коричневой.



На низкой пассажирской платформе проведены демонтажные и земляные работы, идет подготовка к асфальтированию и укладке тротуарной плитки на платформе и дорожках, ведущих к станционному зданию, продолжается устройство пандусов, а также установка скамеек и урн.