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Завершается строительство трех новых домов в жилом квартале «Свиристель» в Петрозаводске

Новости. Общество
16:47, 10 Декабря 2021
фото: © Баренц Групп

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Компания «Баренц Групп» сообщила о завершающих строительных работах в жилом комплексе «Свиристель» на Кукковке.

Один из домов — 9-этажный. Там уже ведется отделка квартир и мест общего пользования. Во втором доме высотой в 16 этажей идет монтаж квартирных электросетей, разводка радиаторов, монтаж стяжки полов в квартирах, отделка квартир и мест общего пользования, остекление балконов. А в третьей новостройке ведутся работы по остеклению и утеплению здания.

Жилой квартал «Свиристель» отличается продуманными решениями для комфортной и красивой жизни. В каждом подъезде имеются холлы с дизайнерским оформлением, установлены бесшумные лифты KONE.  На крыше каждого дома установлена своя котельная, благодаря чему в квартирах всегда есть горячая вода и отопление, а стоимость коммунальных платежей значительно ниже обычной.

Забронировать квартиру в других жилых комплексах компании можно сайте отдела продаж #Баренц Групп или по телефону  331-331.

Застройщик  ЖК «Свиристель» — ООО «ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС», проектная документация по ссылке sviristel.barenz.group/documents

 

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