Завершен капитальный ремонт двух мостов в Карелии

В Прионежском и Муезерском районах республики дорожники завершили капремонт мостов.

Как сообщили в Упрдор «Кола», в Прионежье капитально отремонтирован мост через реку Деревянка на федеральной автодороге А-215 вдоль Онежского озера.



Прежнее сооружение полностью демонтировано. Специалисты заменили опоры, обустроили новое стальные железобетонные пролеты. Общая длина моста более 27, ширина — более 13 метров.



Обустроены новые тротуары, перила и барьеры, укрепили насыпи, системы сбора сточных вод и локальных очистных сооружений, заменили существующие коммуникации.



Также смонтирована система наружного освещения и металлические лестницы.

В Муезерском районе республики на мосту через реку Пизма на автодороге А-137 на Костомукшу убран старый мост, на его месте дорожники возвели однопролетную железобетонную конструкцию длиной 30,1 и шириной — 11,7 метра.



Забиты дополнительные сваи, конструкции опор моста расширены, подрядчик положил новый асфальт, обустроил дождевую канализацию, локальные очистные сооружения.



Напомним, ведущая от трассы «Кола» к границе с Финляндией 232-километровая дорога передана в федеральную собственность в 2019 году. С момента смены собственника дорожники устранили основные дефекты покрытия и приступили к поэтапному капитальному ремонту.

В следующем году начнут заниматься мостом через реку Чирко-Кемь на 92 километре автодороги А-137. Рабочие должны обновить все конструкции сооружения.