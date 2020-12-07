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Завершена реконструкция двух стадионов на севере Карелии

Новости. Спорт
18:00, 08 Декабря 2020
фото: Минспорта Карелии
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Обновленные спортивные объекты появились в Костомукше и Сегеже, сообщили в Минспорта Карелии.

В Костомукше был реконструирован стадион гимназии. На стадионе теперь есть новое футбольное поле, беговые дорожки, мини-площадки для волейбола, баскетбола, бадминтона, а также гимнастическая площадка. Заниматься на обновленном спортивном объекте могут не только учащиеся образовательного учреждения и ДЮСШ, но и все желающие.

В Сегеже завершены работы по второму этапу реконструкции стадиона – обустроены легкоатлетические дорожки. До этого на стадионе было уложено новое искусственное покрытие. Этот спортивный объект - популярное место проведения муниципальных и городских соревнований, тренировочных занятий. Обновление стадиона будет способствовать, в том числе развитию легкой атлетики в районе.

Объекты сданы в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой торжественное открытие стадионов запланировано на весну 2021 года.

Ранее сообщалось, что администрация Петрозаводска планирует до конца 2020 года направить дополнительно 22,6 млн рублей на реконструкцию стадиона "Юность".

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