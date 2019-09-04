Завершено возведение фундамента здания нового аэровокзала в Петрозаводске

Строители завершили заливку фундаментной плиты - бетонного основания здания будущего аэровокзала столицы Карелии, сообщает республиканское правительство.

Строительство аэровокзального комплекса ведется по федеральной целевой программе "Развитие Республики Карелия до 2020 года" в рамках решения госкомиссии по подготовке к 100-летию образования республики.

Работы ведет ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам".



© ИА "Республика" / Аля Грач

"Новый аэровокзал – один из наиболее крупных объектов, возводимых к 100-летию республики, поэтому мы постоянно держим ход работ под контролем. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить строителей за то, что они выполнили первый этап в кратчайшие сроки. Строительно-монтажные работы должны быть завершены летом будущего года. Для такого технологически сложного объекта как здание аэровокзала, это сверхзадача, но я уверен, что специалисты справятся с ней", - отметил министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК Алексей Кайдалов.



© ИА "Республика" / Аля Грач

По словам строителей, для обеспечения высокой прочности, водонепроницаемости и морозостойкости фундамента строителями была разработана и применена специальная рецептура.

Планируется, что пропускная способность будущего аэровокзала составит 300 пассажиров в час. Новый аэровокзальный комплекс позволит обеспечить высокий уровень обслуживания пассажиров, соответствующий современным российским и международным нормам, а также предоставит условия для их комфортного и безопасного пребывания в аэропорту Петрозаводска.



© ИА "Республика" / Аля Грач