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Новости. Общество
16:26, 04 Сентября 2019
фото: © ИА "Республика" / Аля Грач

Завершено возведение фундамента здания нового аэровокзала в Петрозаводске

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Строители завершили заливку фундаментной плиты - бетонного основания здания будущего аэровокзала столицы Карелии, сообщает республиканское правительство.

Строительство аэровокзального комплекса ведется по федеральной целевой программе "Развитие Республики Карелия до 2020 года" в рамках решения госкомиссии по подготовке к 100-летию образования республики.

Работы ведет ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам".


© ИА "Республика" / Аля Грач

"Новый аэровокзал – один из наиболее крупных объектов, возводимых к 100-летию республики, поэтому мы постоянно держим ход работ под контролем. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить строителей за то, что они выполнили первый этап в кратчайшие сроки. Строительно-монтажные работы должны быть завершены летом будущего года. Для такого технологически сложного объекта как здание аэровокзала, это сверхзадача, но я уверен, что специалисты справятся с ней", - отметил министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК Алексей Кайдалов.


© ИА "Республика" / Аля Грач

По словам строителей, для обеспечения высокой прочности, водонепроницаемости и морозостойкости фундамента строителями была разработана и применена специальная рецептура. 

Планируется, что пропускная способность будущего аэровокзала составит 300 пассажиров в час. Новый аэровокзальный комплекс позволит обеспечить высокий уровень обслуживания пассажиров, соответствующий современным российским и международным нормам, а также предоставит условия для их комфортного и безопасного пребывания в аэропорту Петрозаводска.


© ИА "Республика" / Аля Грач

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Комментарии

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Геннадий Гаврилов
2019-09-04 19:36:50
Пора нашему руководителю пойти по стопам Нелидова и озаботиться приобретением парочки самолетов ! Денег у нас , наверно , как грязи , раз уже лет 20 все ремонтируем , реконструируем , строим местное " Шереметьево " и конца -края этим работам не видать .
zanoza
2019-09-04 17:02:07
Теперь все этапы строительства этого объекта будем принимать на ура :)
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