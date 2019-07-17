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Новости. Общество
06:40, 17 Июля 2019
фото: Столица на Онего

Завод "Амкодор" в Петрозаводске выпустил первый форвардер

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На заводе ООО "Амкодор-Онего" в Карелии собран первый опытный образец форвардера, в ближайшее время он будет направлен на сертификацию соответствия.

Об этом во вторник на заводе рассказали премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик и гендиректор предприятия Сергей Гайтюкевич.

"Прошлый раз, когда мы были здесь, тут были пустые цеха. Сегодня мы делаем первый шаг. Пока это будет узловая сборка, чтобы до конца года по всем образцам продукции получить сертификаты соответствия РФ. Постепенно, в рамках соглашения с Минпромторгом и инвестиционного контракта, заводу будет необходимо локализовать производство на территории РФ", - сказал премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик.

Он отметил, что на первом этапе численность сотрудников составит 70 человек.

По словам Гайтюкевича, в этом году планируется выпустить не менее 15 единиц техники: двух моделей форвардеров и одной харвестера.

"Это то, в чем сейчас нуждается российский рынок", - добавил руководитель производства.

Он пояснил, что в настоящее время предприятие не испытывает никаких проблем, в том числе с коммуникациями.

"Все у нас нормально, все договоры заключены. Вода есть, свет есть, газ есть. Только надо работать", - сказал Гайтюкевич, добавив, что от узловой сборки до полного цикла производства пройдет 3 года.  

Напомним, строительство первого в стране завода по выпуску машин для лесопромышленного комплекса - харвестеров, форвардеров, лесопогрузчиков и трелевочных машин – идет на промышленной площадке бывшего ОТЗ.  Параллельно будет идти модернизация завода и реконструкция. При выходе на полную производственную мощность планируемый объем выпуска лесных машин составит не менее тысячи в год.

В 2019 объем инвестиций составит 500 млн рублей.

Работа по созданию производства на бывшем Онежском тракторном заводе велась правительством региона, в том числе в рамках Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100–летия образования Республики Карелия. Проект получил поддержку со стороны глав Российской Федерации и Республики Беларусь.

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