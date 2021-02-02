Завод по сборке автотранспорта для взрывчатки стал самым крупным проектом ТОСЭР "Костомукша"

ООО "НС Инжиниринг", получившее статус резидента ТОСЭР "Костомукша", выпустило в 2020 году первые 10 единиц автотранспорта по перевозке взрывчатых веществ для горно-промышленного комплекса.

Об этом говорится в отчете Минэкономразвития Карелии об итогах работы промышленности республики в 2020 году.

НС "Инжиниринг" специализируется на сборке специального автотранспорта, предназначенного для безопасной транспортировки и автоматической закладки в скважины взрывчатки, применяемой при разработке карьеров. Читайте об этом в интернет-газете "Вести Карелии".