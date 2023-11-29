Завораживающую тренировку гимнаста из Петрозаводска с мировым именем показали в сети

Тренировку мастера спорта России международного класса Виктора Калюжина запечатлели на видео.
Видеозапись впечатляющей и притягивающей взгляд тренировки известного карельского гимнаста появилась в паблике «Спорт — норма жизни Карелия».
«Завораживает!» — написали в сети.
«Тренировка мастера спорта России международного класса Виктора Калюжина в региональном центре гимнастики Петрозаводска», — добавили там же.
Видео восхищает и очаровывает с первых секунд. Судя по записи, карельский спортсмен великолепно владеет телом.
В качестве гимнастического снаряда для тренировки Виктор использовал коня.
Движения гимнаста уверенные, техничные, красивые, одним словом, завораживающие.
Спортсмен продемонстрировал мощь, силу, ловкость, пластичность и великолепную физическую форму.
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