В Карелии завершается Grand Деда-Fest

Завтра, 15 февраля, в Карельской филармонии состоится завершающий концерт фестиваля Grand Деда-Fest.

Организаторы фестиваля обещают, что завтра зрителей ждет потрясающее выступление Оркестра "Онего" под управлением Михаила Тоцкого с ансамблем ранней музыки "Drolls" - это первое отделение, и с легендарным цыганским трио "Лойко" - это во втором отделении.

Нам удалось подсмотреть репетицию "цыган из легенды" - артистов "Лойко" - и оркестра "Онего". Посмотрите и послушайте музыку Горана Бреговича из кинофильма "Время цыган" культового режиссера Эмира Кустурицы.

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