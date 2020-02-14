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В Карелии завершается Grand Деда-Fest

Новости. Экономика
17:10, 14 Февраля 2020
фото: © паблик вконтакте "Grand Deda-Fest"/https://vk.com/granddedafest_2020
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Завтра, 15 февраля, в Карельской филармонии состоится завершающий концерт фестиваля Grand Деда-Fest.

Организаторы фестиваля обещают, что завтра зрителей ждет потрясающее выступление Оркестра "Онего" под управлением Михаила Тоцкого с ансамблем ранней музыки "Drolls" - это первое отделение, и с легендарным цыганским трио "Лойко" - это во втором отделении.

Нам удалось подсмотреть репетицию "цыган из легенды" - артистов "Лойко" - и оркестра "Онего". Посмотрите и послушайте музыку Горана Бреговича из кинофильма "Время цыган" культового режиссера Эмира Кустурицы.

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