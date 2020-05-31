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Здание автовокзала Петрозаводска после реконструкции будет "лаконичным": есть эксизы

Новости. Общество
14:55, 01 Июня 2020
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Реконструкция здания автовокзала Петрозаводска, которая пройдет в 2020-2021 годах, предусматривает возведение пристройки и строительство нового перрона отправления автобусов.

Это следует из технической документации к аукциону для выбора строительной компании.

После реконструкции внешний вид здания не претерпит существенных изменений – это будет такая же двухэтажная постройка прямоугольной формы. Такой стиль разработчики документации называют "лаконичным".

Проектом также предусмотрено устройство новых входных зон,  пандусов для обеспечения доступа инвалидов, нового навеса над перроном отправления, строительство контрольно-пропускного пункта.

В технической документации есть эскизы здания. Как оно будет выглядеть, смотрите в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-06-01 15:15:40
Расписание соблюдайте для начала. Лаконичные
Гость
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