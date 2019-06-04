Здание бывшей школы в Петрозаводске не могут продать из-за бомбоубежища

Очередной аукцион по продаже здания бывшей школы в Петрозаводске снова не состоялся – власти считают, что покупателей отпугивает расположенное там бомбоубежище.

Начальная цена контракта составляла 32,3 млн рублей.

По мнению администрации, среди предпринимателей Петрозаводска есть желающие купить четырехэтажное кирпичное здание, расположенное недалеко от центра города – на ул. Волховская. Потенциальный покупателей не устраивает обременение в виде бомбоубежища, которое расположено в здании.

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