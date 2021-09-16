«Здесь и моя вина»: глава Карелии раскритиковал правительство за замерзающие детсады в Сегеже

Глава Карелии Артур Парфенчиков раскритиковал членов правительства за то, что они вовремя не приняли меры по ликвидации аварий на теплосетях Сегежи, из-за которых без тепла остались детские сады и десятки жилых домов.

Эта проблема обсуждалась на совещании, посвященном социально-экономической ситуации в Сегежском районе.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов доложил, что отопительный сезон начался в районе 6 сентября, после чего в Сегеже произошло 24 прорыва теплосетей. На сегодняшний день остались не устранёнными 10 повреждений, в результате без тепла остаются 17 многоквартирных домов и три детских сада. Главная причина — высокая изношенность сетей отопления.

Жалобы местных жителей ранее были опубликованы в группе «Подслушано в Сегеже» Вконтакте.

По мнению главы Карелии, когда стало понятно, что муниципальные власти не могут самостоятельно ликвидировать последствия аварий, им должны были помочь профильные республиканские ведомства.

«У меня мысли не было, что правительство в лице ответственных органов не подключится к этому. Здесь и моя вина, наверное, что я лично не дал указания, как я это обычно делаю. У меня было абсолютное убеждение, что вы в курсе этой ситуации… Почему эта тема осталась на уровне муниципалитета? Я удивлен, что кроме меня об этом в правительстве никто не знал», — сказал Парфенчиков.

Он дал поручение разобраться, почему не сработала система реагирования на обращения граждан.

Кроме того, губернатор попросил прокуратуру провести проверку, как проводились профилактические работы по подготовке теплосетей Сегежи к отопительному сезону.

«Прокуратура должна дать оценку, почему трубы лопнули сейчас, а не летом во время опрессовки. Проводилась ли она и каким образом?», — пояснил Парфенчиков.

Глава республики потребовал устранить последствия аварий и подключить к теплу дошкольные учреждения Сегежи не позднее понедельника, 20 сентября.