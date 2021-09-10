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Жители города в Карелии рассказали о замерзающих в детсадах детях

Новости. Общество
14:40, 16 Сентября 2021
фото: © Максим Тихонов / ТАСС

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В Сегеже в нескольких детсадах холодно из-за аварий на коммунальных сетях.

В сегежских дошкольных образовательных учреждения № 12, 14 и 22 произошли коммунальные аварии, в результате которых в садиках нет тепла.

Об этом сообщает паблик Сегежского района в ответ на претензии местных жителей, жалующихся на холод в детских учреждениях.

«При подаче теплоносителя образовались 3 крупных прорыва в ДОУ: 12, 14, 22. Объемы работ определены. Идет проверка смет. Подрядчик найден. Сегодня начнутся работы по ДОУ 22», — говорится в заявлении сообщества районных властей в соцсети.

Ответ чиновников опубликован под постом в паблике «Подслушано в Сегеже». Местные жители жалуются на холод в садиках.

«Помогите! Маленькие сегежане замерзают! В дошкольном учреждении 22 нет горячей воды и парового отопления. Температура в игровой комнате: 15 градусов, в „горшочной“ и спальне находиться невозможно. Наполняемость группы — 32 ребёнка… Четыре сезона в год: осенью, зимой, весной и летом ведутся работы, в одном Богом забытом месте, на территории сада. Потрачено колоссальное количество средств. А итог — сад закрывают», — говорится в тексте поста.

В комментариях сообщают, что аналогично складывается ситуация и в местном детсаду № 14. «Все перерыли на детской площадке и безрезультативно», — утверждает автор сообщения.

«Столица на Онего» обратилась в Минстрой Карелии за разъяснениями.

Ранее глава Минстроя назвал возможные причины отсутствия тепла в квартирах жителей Карелии.

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Комментарии

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German
2021-09-16 15:11:36
Не повезло карелам с властью , кумовья ни на что не способны .
Никита
2021-09-16 14:51:28
И это перед выборами такое творят .
Кинокритик
2021-09-16 14:47:11
Хде ихний яблочный депутат рогалевич ? Почему не трясет плакатиком вместе со слабуновой ?
Гость
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