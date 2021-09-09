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Глава Минстроя назвал возможные причины отсутствия тепла в квартирах жителей Карелии

Новости. Общество
12:58, 16 Сентября 2021
фото: © Shutterstock.com

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Все котельные в Карелии приступили к отоплению жилого фонда, но в отдельных домах батареи остаются холодными по разным причинам.

Об этом сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов во время «Прямой линии» с жителями республики, которую проводил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«В каждом конкретном случае разбираемся. У кого нет давления, у кого произошло завоздушивание системы, у кого авария. Каждому отвечаем лично… Мы за день отвечаем на десятки и даже сотни сообщений по данному вопросу», — сказал министр.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mts
2021-09-16 14:26:23
А уже всё, всёвсёвсё. Раньше надо было. Будем греться дома, на выборы выборы, где кандидаты - не пойдём.
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