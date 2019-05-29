Представитель кинематографистов прокомментировал протест жителей исторической карельской деревни против съемок фильма про подвиг пожарных.

"Я не знаю, как мы будем с ними договариваться. Зачем они это делают? В чем вражда? В чем причина конфликта? Мне не понятно", – так прокомментировал "Столице на Онего" заместитель руководителя проекта фильма "Огонь" Данил Новожилов протест жителей карельской деревни Кинерма против съемок вблизи исторического поселения.

Когда жители Кинермы увидели, что кинематографисты не только не отказались от своих планов, но и стали машинами завозить на поле сено для создания на съемочной площадке деревенского антуража, карелы завесили фасады своих домов брезентом и тряпьем, на котором написали "Firewood", что по-английски означает "Дрова". По словам одного из инициаторов деревенского протеста Ольги Гоккоевой, местные жители против того, чтобы историческое карельское поселение превращалось в декорации для киносъемок. Население Кинермы опасается того, что использование на съемках огня создаст угрозу пожара для уникального поселения, где сохранились памятники деревянного зодчества.



Ольга Гоккоева. Фото: Валерий Поташов

"Вы видели все официальные комментарии МЧС Карелии. Во всех официальных комментариях написано, что совхоз опахивает поле. Мы сооружаем пожарный водоем, которого здесь почему-то не было и никто не переживал, что деревня сгорит. Здесь никто не собирается просто поджечь и убежать! Мы заинтересованы в том, чтобы все было безопасно. Работает профессиональная команда", – сказал Данил Новожилов.

Между тем, как рассказала "Столице на Онего" Ольга Гоккоева, страховая компания отказалась застраховать жилые дома в Кинерме из-за слишком больших рисков.

Читайте подробнее в репортаже "Карельская деревня как "дрова" для Огня".