"Зелёная карта" подешевеет

Российский союз автостраховщиков снизил тарифы на "Зелёную карту"

С 15 июня стоимость страховки на выезд в Евросоюз уменьшится примерно на 9%, пишет "Фонтанка.ru".

Так, за двухнедельную "Зелёную карту" на легковую машину нужно будет заплатить не 2700 рублей, как в предыдущем месяце, а 2450 рублей. Цена на годовую страховку изменится с 24 580 рублей на 22 240 рублей.

Справка: "Зеленая карта" — международная система страхования автогражданской ответственности, в рамках которой выплаты осуществляются в соответствии с законодательством той страны, где случилось ДТП. В данную систему входят 44 государства, в том числе все страны Европы.