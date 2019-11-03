Земфира вышла на сцену и исполнила две новые песни

Земфира выступила в Эмиратах на фестивале Parus/

Певица вышла на сцену после долгого перерыва. Всего артистка исполнила 17 песен. Зрители впервые услышали два трека: Abuse и Goodbye. Оба они посвящены расставанию с любимым человеком, пишет Cosmopolitan.



"Мы оторвались от края земли и прыгнули вниз. Мы обещали друг друга спасти. И не смогли", – пела под гитару Земфира.

Концерт стал завершением фестиваля. Открыл шоу артист балета Сергей Полунин, он выступил с соло-балетом на музыку Стравинского.

После него на сцену вышла группа Эмира Кустурицы The No Smoking Orchestra. Музыкальный коллектив во главе со знаменитым режиссером исполнил свои лучшие хиты.