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Землетрясение под Иркутском попало на камеру (ВИДЕО)

Новости. Общество
19:40, 22 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Камера в одном из магазинов в городе Слюдянке Иркутской области запечатлела момент землетрясения, которое произошло в регионе в ночь на вторник, 22 сентября.

Видеоролик размещен в паблике "ВКонтакте" "Подслушано Слюдянка", пишут "Известия".

На кадрах видно, как трясутся стеллажи с бутылками и другими товарами. Несколько предметов упали на пол.

По информации пресс-службы главного управления МЧС по региону, землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло в 2.05 (21.05 мск) и магнитудой 2-3 балла в 2.20. В Иркутске и Слюдянке толчки достигали 5-6 баллов. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, в районе озера Байкал зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3.

Также толчки магнитудой 2,5-3 ощутили в четырех районах Бурятии.

Ранее сообщалось, что в Иркутске после землетрясения введен режим повышенной готовности. По данным администрации города, дежурные службы начали сбор информации о последствиях.

По информации "РИА Новости, толчки ощущались в 367 населенных пунктах на территории 11 муниципальных образований. Сейчас специалисты обследуют объекты. В Слюдянке ищут причину отключения электричества.

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