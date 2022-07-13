Зевающий олень расположился на отдых прямо перед камерой в заповеднике на севере Карелии (ВИДЕО)

Северный лесной олень стал героем видеоролика в заповеднике «Костомукшский»
Северный олень в заповеднике «Костомукшский» решил расположиться на отдых прямо перед камерой видеонаблюдения. Ролик с животным был выложен в паблике заповедника.
«Вы только посмотрите, какое спокойствие и умиротворение! Олень нашёл тёплое сухое место, пофыркал, зевнул и устроился на отдых», — прокомментировали видео в заповедники.
Сотрудники природоохранной территории напомнили, что заповедник был создан для сохранения мест обитания северных лесных оленей, и эти кадры доказывают, что животным здесь хорошо.
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