Жалобы бизнеса на частые изменения правил игры "приняли во внимание" в правительстве России

Российские власти готовы учесть жалобы бизнес-сообщества на слишком частые изменения налоговых и других законов.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя результаты опроса компании Ernst & Young. Его участники из числа иностранных компаний назвали частое изменение законодательства России ключевой проблемой правового поля для ведения бизнеса.

"Безусловно, в ходе продолжения работы по улучшению условий для инвестирования это мнение экспертное важно и, безусловно, оно будет приниматься во внимание. Собственно, оно уже принимается во внимание", — сказал Песков, чьи слова цитирует RNS.

Он напомнил, что эта тема затрагивалась на прошлой неделе на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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