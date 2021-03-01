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Жалобы дачников в Карелии на несправедливость взносов дошли до депутатов и они вмешались

Новости. Общество
09:52, 02 Марта 2021
фото: pixabay
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Группа депутатов парламента Карелии вступила с инициативой изменить законодательство, регламентирующее права дачных кооперативов определять размер членских взносов.

Предложения депутатов изложены в проекте обращения к председателю комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаю Николаеву.

Карельские депутаты ссылаются на обращения жителей республики, которые жалуются на несправедливые решения садоводческих или огороднических некоммерческим товариществ при определении размера взносов. Они учитывают размер дачных участков, но не общий объем используемого имущества общего пользования.

"Объемы использования имущества общего пользования для обеспечения стандартных (6 соток) садовых участков, но с расположенными на них объектами недвижимости повышенной комфортности (к примеру жилых домов высокой этажности), могут быть значительно выше, чем в отношении участков площадью 10-20 соток с более скромными постройками", - говорится в проекте обращения.

Чего добиваются парламентарии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Вася
2021-03-02 10:12:04
Эн то ж скока платить за дачу не Путина?
кир
2021-03-02 10:38:15
Вася, торопись. Нас не догонят? Догонят, - сказал кот. При следующем составе депутатов.
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