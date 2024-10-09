«Не бросайте своих животных!»: власти Костомукши обратилась к дачникам

Администрация попросила дачников не оставлять домашних животных на произвол судьбы.

Администрация Костомукшского городского округа обратилась ко дачникам с настоятельным призывом не оставлять своих домашних животных на дачах.

Как отметили в администрации, с наступлением осени многие дачники уезжают из своих загородных домов, оставляя после себя пустующие участки. К сожалению, нередки случаи, когда вместе с вещами люди бросают своих питомцев.

Важно помнить, что домашние животные не приспособлены к жизни в дикой природе. Оставленные без присмотра кошки и собаки сталкиваются с голодом, холодом и многими другими опасностями. Их жизнь превращается в мучительное существование.

«Если вы взяли ответственность за живое существо, последнее дело — бросать его, обрекая на верную мучительную смерть», — подытожили сотрудники администрации.