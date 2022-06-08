Жара не уйдет из Карелии в понедельник

О погоде на 4 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в понедельник на территории республики будет переменная облачность. Ночь пройдет без существенных осадков, утром и днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ветер ночью переменный слабый, днем юго-западный, западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +13, +18°С. Днем воздух прогреется до +26, +31°С, местами будет прохладнее +20, +25°С.
В Петрозаводске также ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза.
Столбик термометра ночью остановится на отметке +17, +19°С, днем потеплеет до +26, +28°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
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