Жара в Карелии продолжает усиливаться

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17:00, 07 Июля 2021
фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

Синоптики карельского Гидрометцентра опубликовали прогноз на четверг, 8 июля.

В Петрозаводске будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +18, +20°С, днем поднимется+28, +30°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Ветер будет дуть юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +20°С, днем поднимется +26, +31°С.

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