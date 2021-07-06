Жара в Карелии продолжает усиливаться

Синоптики карельского Гидрометцентра опубликовали прогноз на четверг, 8 июля.

В Петрозаводске будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +18, +20°С, днем поднимется+28, +30°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Ветер будет дуть юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +20°С, днем поднимется +26, +31°С.