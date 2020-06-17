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Жаркая погода и грозы ожидаются в четверг в Карелии

Новости. Погода
17:00, 17 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 18 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет переменная облачность. Днем возможны кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-восточный умеренный, при грозе – порывистый.

Ночью будет +11, +13 градусов, днем потеплеет до +25.

В Карелии также будет переменная облачность. Пройдут дожди, местами ожидаются грозы.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозе – порывистый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +11, +16 градусов. Днем потеплеет до +25, на юге – до +29 градусов.

 

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