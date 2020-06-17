Жаркая погода и грозы ожидаются в четверг в Карелии

О погоде на 18 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет переменная облачность. Днем возможны кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-восточный умеренный, при грозе – порывистый.



Ночью будет +11, +13 градусов, днем потеплеет до +25.



В Карелии также будет переменная облачность. Пройдут дожди, местами ожидаются грозы.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозе – порывистый.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +11, +16 градусов. Днем потеплеет до +25, на юге – до +29 градусов.