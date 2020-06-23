Жаркая погода и грозы ожидаются в четверг в Карелии

О погоде на 25 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в четверг будет переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер переменных направлений слабый.
Ночью будет +14, +16 градусов, днем потеплеет до +26.
В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет кратковременный дождь, днем возможны грозы.
Ветер переменных направлений слабый, при грозах –порывистый.
Температура воздуха ночью задержится на показателях +12, +17. Днем потеплеет до +29 градусов.
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