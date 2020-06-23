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Жаркая погода и грозы ожидаются в четверг в Карелии

Новости. Погода
17:00, 24 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 25 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер переменных направлений слабый.

Ночью будет +14, +16 градусов, днем потеплеет до +26.

В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет кратковременный дождь, днем возможны грозы.

Ветер переменных направлений слабый, при грозах –порывистый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +12, +17. Днем потеплеет до +29 градусов.

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