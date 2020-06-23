Жаркая погода и грозы ожидаются в четверг в Карелии

О погоде на 25 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер переменных направлений слабый.



Ночью будет +14, +16 градусов, днем потеплеет до +26.



В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет кратковременный дождь, днем возможны грозы.



Ветер переменных направлений слабый, при грозах –порывистый.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +12, +17. Днем потеплеет до +29 градусов.