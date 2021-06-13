Жары не будет - жителям Карелии рекомендуется не забыть зонтики

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17:00, 14 Июня 2021
фото: pixabay

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на вторник, 15 июня.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый сильный. 

Температура воздуха ночью +10, +12°С, днем +20, +22°С.

Атмосферное давление будет слабо падать, вечером слабо расти.

В большинстве районов Карелии прогнозируется такая же погода, за исключением севера республики. Там ожидаются ливни и грозы.

Ветер  юго-западный умеренный, утром и днем с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью +9, +14°С, на востоке местами до +5°С, днем +14, +19°С, по юго-восточным и восточным районам - до +24°С.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-06-14 19:39:47
Синоптики и метеорологи всегда несут какую-то пургу.
Александр Ершов
2021-06-14 17:04:20
Я же говорю: если главный метеошаман Вильфанд обещает жаркое лето, то что-то здесь не то... Или это он о выборах? )))
Самуил
2021-06-14 18:01:31
Александр Ершов, Вы про т.н. "бабье лето"?)
(Но - ежли Вы это Вы, то привет шк.33) - на всяк. случ.))
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