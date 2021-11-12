Жаждущий алкоголя житель Карелии оставил без интернета 49 домов в Беломорске

В Беломорске местный житель в поисках денег на водку перерубил интернет-кабель, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Беломорскому району поступило заявление от представителя организации, предоставляющей населению цифровые услуги. Он сообщил о массовом отключении интернета и телефонной связи: без средств коммуникации остались жильцы 49 домов. При проведении проверки специалисты выяснили, что виной тому стал повреждённый кабель на одном из обслуживаемых участков. Кто-то разрубил его и скрылся. Причинённый ущерб оценён в 6,5 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 32-летний ранее судимый за совершение имущественных преступлений житель Беломорска.

Он дал признательные показания и рассказал, что, когда он прогуливался по городу, ему захотелось употребить алкогольных напитков, но денег на это не было. Тогда горожанин проник на чердак нежилого дома, где планировал отыскать какой-либо металл для дальнейшего сбыта. В итоге найти ему удалось лишь кабель. Мужчина надеялся, что он медный. Беломорчанин повредил его с помощью подручного инструмента, найденного там же. Внутри обнаружил оптическое волокно и, поняв, что продать его не получится, скрылся с места преступления.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой фигуранту статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Расследование продолжается.