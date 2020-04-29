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Ж/д вокзал Петрозаводска продезинфицировали с помощью "Иглы" (ФОТО)

Новости. Общество
11:41, 30 Апреля 2020
фото: © МЧС Карелии
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Подразделения Петрозаводского пожарно-спасательного гарнизона провели дезинфекцию зданий железнодорожного вокзала и прилегающей территории, сообщили в МЧС Карелии.

Общая площадь обработки составила более двух тысяч квадратных метров. Сотрудники МЧС в специальной защитной одежде и средствах индивидуальной защиты органов дыхания осуществили обработку зданий снаружи и внутри, а также выход на перрон и поручни лестниц. Дезинфекция осуществлялась путем распыления специального раствора, безопасного для человека и животных.

 

 

 

Для обработки применялась аварийно-спасательная машина для проведения радиационных и химических работ (АСМ-РХ), к которой была подключена катушка со стволом высокого давления. Все сотрудники находились в костюмах химической защиты. Помимо специализированной техники, применялись ранцевые установки импульсного пожаротушения РУПТ "Игла", в которых находилось дезинфицирующее средство.

 

Напомним, в Карелии провели дезинфекцию территорий возле домов-интернатов.

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