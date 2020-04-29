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В Карелии провели дезинфекцию территорий возле домов-интернатов

Новости. Общество
06:30, 30 Апреля 2020
фото: © МЧС Карелии
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В республике продезинфицировали 16 социальных учреждений.

В них постоянно живут более 2,8 тысячи человек. Это пожилые люди, инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Начиная с марта 2020 года, во всех учреждениях предприняли меры профилактики коронавируса, отменили посещения, массовые мероприятия.

Сотрудников на входе ежедневно проверяют на наличие симптомов ОРВИ, измеряют температуру. В актовых залах, гардеробах, местах общего пользования несколько раз в день проводят влажную уборку с антисептиками, не менее трех раз в день протирают поверхности, каждые 20 минут обрабатывают ручки дверей, лестничные перила, сообщили в паблике "Коронавирус. Оперштаб Карелии".

Дезинфекцию проводят и на прилегающей территории. На помощь пришло управление МЧС по Карелии и другие специализированные организации. Такую дезинфекцию уже провели в Центрах помощи детям в Олонце, Сортавале и Лахденпохье, а также в Видлицком доме-интернате и Петрозаводском доме-интернате для ветеранов.

Ранее сообщалось, что Дом-интернат для ветеранов в Петрозаводске продезинфицировали.

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