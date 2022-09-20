Желающих выучить карельский язык приглашают на бесплатные курсы

Объявлен набор на курсы карельского языка, сообщили в региональном Минкультуры.

Региональная общественная организация «Союз карельского народа» и Центр народного творчества и культурных инициатив республики объявляют о наборе на курсы карельского языка.

«Научиться говорить и читать на собственно-карельском и ливвиковском наречиях могут все желающие, независимо от уровня владения языком и возраста. Занятия бесплатные. Обучение начнется в октябре», - говорится в сообщении Минкультуры республики.

Подробную информацию можно узнать по телефону: (8 142) 55-95-00 доб. 104, пн.– пт. с 14:00 до 17:00.

Записаться на курсы можно также в сообщениях группы Центра народного творчества. В письме необходимо указать: ФИО, электронную почту, номер телефона, наречие (диалект).