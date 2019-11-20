Жена Александра Цекало обнажилась около картины

Художница оголилась для красивого снимка.

Дарина Эрвин пишет картины в стиле гиперреализм. Она часто изображает мужчин и женщин без одежды, реалистично прорисовывая на холсте их обнаженные тела. Художнице и самой нравится демонстрировать свои формы, пишет Cosmopolitan.

Супруга продюсера опубликовала новый кадр, на котором позирует у своего очередного произведения. Брюнетка повернулась спиной к камере. Из одежды на девушке были только джинсы.

"Эротизм близок к жизни, ближе, чем философия или что-то в этом роде. Это животное, которое имеет много граней и приятное в использовании, как если бы вы использовали тюбик краски", –написала Эрвин в Instagram.