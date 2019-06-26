Жена футболиста показала фото в откровенном купальнике

Инна Жиркова вместе с тремя детьми проводит отпуск в Турции.

Инна призналась, что во время отпуска похудела из-за болезни. У звезды так сильно болело горло, что она не могла есть. Сейчас самочувствие бизнес-леди улучшилось, однако она не позволила себе расслабиться. Жиркова стала есть здоровую пищу, чтобы поддерживать форму, пишет Cosmopolitan.

Жена спортсмена опубликовала несколько фото в купальниках, вызвав восторг у подписчиков.



"Сегодня пару часов была на солнце. Настроение отличное, с таким солнцем точно успею за пару дней подрумяниться. Хотя мне и так говорят, что я мулатка", – написала в Instagram Инна.