Жена футболиста показала фото в откровенном купальнике

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Инна Жиркова вместе с тремя детьми проводит отпуск в Турции.
Инна призналась, что во время отпуска похудела из-за болезни. У звезды так сильно болело горло, что она не могла есть. Сейчас самочувствие бизнес-леди улучшилось, однако она не позволила себе расслабиться. Жиркова стала есть здоровую пищу, чтобы поддерживать форму, пишет Cosmopolitan.
Жена спортсмена опубликовала несколько фото в купальниках, вызвав восторг у подписчиков.
"Сегодня пару часов была на солнце. Настроение отличное, с таким солнцем точно успею за пару дней подрумяниться. Хотя мне и так говорят, что я мулатка", – написала в Instagram Инна.
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