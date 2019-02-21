Жена Марата Башарова подала заявление в суд на развод из-за побоев

Супруга актера заявила о расторжении брака около недели назад. На днях она вернулась из Таиланда и обратилась в суд с иском.

Около недели назад жена Марата Башарова сообщила в Инстаграме, что намерена развестись с ним. Она устала от того, что актер злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку. Сегодня Елизавета Шевыркова подала иск в Бабушкинский районный суд города Москвы. Поскольку у пары есть сын Марсель, им предстоит определить, с кем будет жить ребенок и размер алиментов.

Сообщается, что беседа по иску назначена на 22 февраля в 10.00, согласно законодательству, судебное заседание пройдет в закрытом режиме. Сам Башаров отказывается обсуждать предстоящий развод с женой, пишет StarHit.

"Я не даю комментариев. У меня в отношениях с женой все в порядке", – заявил Марат журналистам.

Недавно актер признался в социальной сети, что о предстоящем разводе узнал из СМИ. В это время Елизавета отдыхала с Марселем в Таиланде.

"Попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова. Девушка сидит в Таиланде с подружкой и нашим сыном месяц! И решила развестись! Видимо, массаж тайский. А я здесь фигачу и денежки им отсылаю", – написал тогда Марат.