Жена осужденного по сямозерскому делу инструктора: «За что, ведь его же там не было?»

Супруга получившего 5 лет колонии общего режима Павла Ильина намерена отстоять его во что бы то ни стало.

В редакцию «Московского комсомольца в Карелии» обратилась 26-летняя Анастасия Ильина – жена осужденного инструктора лагеря «Парк-Отель «Сямозеро» Павла Ильина. 11 сентября суд приговорил Павла, которого не было на момент трагедии на озере, где погибли 14 детей, к 5 годам колонии общего режима со штрафом в 17 млн 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим. Реальный срок получил и другой инструктор лагеря Валерий Круподерщиков, тонувший вместе с подростками.

В соцсетях появилась группа в поддержку Павла Ильина. Ее создали друзья и назвали «Несправедливый суд по Павлу Ильину». Как сказала супруга Павла Анастасия, они намерены отстоять его во что бы то ни стало, так как «он не виноват, его там не было».

«Я знаю о произошедшем только со слов Паши. Он практически эту тему не обсуждал. Но поход начался с 17-го июня. Они дошли до острова в целости и сохранности, переночевали. Утром приехал Виноградов, поменял Пашу. У Паши тогда был день рождения, но он уехал из-за того, что нужно было подготовиться к защите диплома. И договорился об отъезде заранее. Он уехал все передал», - рассказала Анастасия.

Подробнее историю о том, как осудили детей за гибель детей, читайте в большом материале «МК в Карелии».