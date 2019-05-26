Жена Овечкина раскритиковала болельщиков сборной России

Девушка отметила, что нужно уметь достойно принимать поражения и ценить труд других людей.

Супруга нападающего "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Александра Овечкина Анастасия раскритиковала болельщиков национальной команды за негатив в адрес спортсменов, передает Life.ru.

В посте в "Инстаграме" девушка рассказала о разнице между некоторыми болельщиками российской сборной и поклонниками клубов НХЛ.

"Для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах", — написала Овечкина.

Супруга спортсмена призвала гордиться российскими хоккеистами, "которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения". Овечкина подчеркнула, что "нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей". Она пожелала всем добра, а российским хоккеистам — удачи в матче чемпионата мира за третье место.

Напомним, 25 мая в полуфинале ЧМ сборная России по хоккею проиграла Финляндии.