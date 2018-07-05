Жена пресс-секретаря Путина бросила вызов Волочковой своим шпагатом

Фанаты боятся за Татьяну Навку, севшую на шпагат.

Всем известно, что между балеринами и фигуристками масса общего. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка решила подтвердить этот тезис и выложила провокационное фото.

На нем фигуристка решила повторить фирменный образ Анастасии Волочковой и показала, как она занимается йогой — в том числе легко и непринужденно садится на шпагат.

Однако положение жены высокопоставленного чиновника (пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова) обязывает соблюдать приличия, поэтому до Волочковой Навке на фото далеко: позировала она вполне одетая, пишет "Узнайвсе".

Появились в ее инстаграм-аккаунте и фотографии в бикини — но по крайней мере, сложные и провокационные позы она на этих снимках не принимала.