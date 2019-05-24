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Новости. Общество
19:40, 24 Мая 2019
фото: ИТАР-ТАСС

Жена пресс-секретаря Путина покорила Антонио Бандераса

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Татьяна Навка в платье с глубоким декольте покорила Антонио Бандераса в Каннах.

Татьяна Навка продолжает посещать мероприятия Каннского кинофестиваля. В этот раз фигуристка стала гостьей благотворительного гала-вечера amfAR. Мероприятие прошло на свежем воздухе на территории отеля Hotel du Cap-Eden-Roc.

Татьяна выбрала для выхода платье фисташкового цвета с глубоким декольте. Весенний наряд дополнили серьги, клатч и макияж с акцентом на глаза. Образ олимпийской чемпионки в танцах на льду оценил 58-летний Антонио Бандерас, пишет Cosmopolitan. 

Навка показала совместные фото с актером в Instagram Stories. На одном из снимков звезды улыбаются друг другу и непринужденно общаются. 

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-05-24 20:00:30
Все эти симпатии и реверансы престарелых людей отвратительны. Только им самим и их пожилым фолловерам мерещится, что они до сих пор привлекательны.
Гость
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