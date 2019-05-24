Жена пресс-секретаря Путина покорила Антонио Бандераса

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Татьяна Навка в платье с глубоким декольте покорила Антонио Бандераса в Каннах.
Татьяна Навка продолжает посещать мероприятия Каннского кинофестиваля. В этот раз фигуристка стала гостьей благотворительного гала-вечера amfAR. Мероприятие прошло на свежем воздухе на территории отеля Hotel du Cap-Eden-Roc.
Татьяна выбрала для выхода платье фисташкового цвета с глубоким декольте. Весенний наряд дополнили серьги, клатч и макияж с акцентом на глаза. Образ олимпийской чемпионки в танцах на льду оценил 58-летний Антонио Бандерас, пишет Cosmopolitan.
Навка показала совместные фото с актером в Instagram Stories. На одном из снимков звезды улыбаются друг другу и непринужденно общаются.
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