Жена пресс-секретаря Путина покорила Антонио Бандераса

Татьяна Навка в платье с глубоким декольте покорила Антонио Бандераса в Каннах.

Татьяна Навка продолжает посещать мероприятия Каннского кинофестиваля. В этот раз фигуристка стала гостьей благотворительного гала-вечера amfAR. Мероприятие прошло на свежем воздухе на территории отеля Hotel du Cap-Eden-Roc.

Татьяна выбрала для выхода платье фисташкового цвета с глубоким декольте. Весенний наряд дополнили серьги, клатч и макияж с акцентом на глаза. Образ олимпийской чемпионки в танцах на льду оценил 58-летний Антонио Бандерас, пишет Cosmopolitan.

Навка показала совместные фото с актером в Instagram Stories. На одном из снимков звезды улыбаются друг другу и непринужденно общаются.