Жена заболевшего коронавирусом работника БСМП опровергла информацию о его выезде в Петербург

Сотрудник немедицинского подразделения БСМП, заболевший коронавирусом, не покидал Петрозаводск с февраля, заявила его супруга.

Как рассказала женщина, врач петрозаводской станции скорой помощи, в Санкт-Петербург к сыну в марте она ездила без супруга, одна. Поэтому ее муж, находящийся сейчас в госпитале для ветеранов, скорее всего, заразился при контакте с носителем вируса в столице Карелии, пишут в официальном паблике БСМП.

Ранее главрач Больницы скорой медицинской помощи Наталья Алонцева прокомментировала ситуацию с заражением коронавирусной инфекцией сотрудников учреждения. Напомним, в семье работник одного из немедицинских подразделений БСМП заболел первым, по работе не соприкасался с оказанием медпомощи. У его супруги наличие инфекции еще не подтверждено, результаты ее обследований пока не получены. У пары есть взрослые дети, к которым родители выезжали в Санкт-Петербург, сообщалось в паблике больницы.