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Заболевший коронавирусом сотрудник БСМП Петрозаводска приехал из Санкт-Петербурга

Новости. Общество
11:46, 15 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Главрач Больницы скорой медицинской помощи Наталья Алонцева прокомментировала ситуацию с заражением коронавирусной инфекцией сотрудника учреждения

Накануне стало известно о трех новых подтвержденных случаях коронавируса в Карелии. Одним из заболевших оказался сотрудник немедицинского подразделения БСМП. По сообщению министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, в семье мужчина заболел первым, по работе не соприкасался с оказанием медпомощи. Работал в отдельно стоящем здании, где нет больных, что говорит о бытовом способе заражения. Его жена – врач петрозаводской станции скорой помощи. Женщина обследуется. Параллельно проводятся противоэпидемические мероприятия.

"В настоящий момент мужчина находится в госпитале для ветеранов, где развернуто главное подразделение по приему и лечению больных коронавирусом. У его жены наличие инфекции еще не подтверждено. У пары есть взрослые дети, которые живут в Санкт-Петербурге, откуда супруги вернулись 15 марта", - сообщила и.о. руководителя БСМП Наталья Алонцева.

Напомним, по оперативным данным за 15 апреля, в Карелии зафиксировано 7 случаев COVID-19.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-04-15 12:50:56
Затяжной инкубационный период ,однако. Похоже нас за лохов держат.
кир
2020-04-15 13:00:50
zanoza, а на что вы претендуете? По писанине вашей так оно и есть. :)
VladPTZ
2020-04-15 12:29:40
откуда супруги вернулись 15 марта - и причем тут Санкт Петербург месяц спустя? Любят громкие заголовки статьи делать не относящиеся к теми, как будто он неделю назад приехал.
новый
2020-04-15 11:58:11
Надо итальянских бастовальщиков проверить. От этих всего можно ожидать .
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