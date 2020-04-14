Заболевший коронавирусом сотрудник БСМП Петрозаводска приехал из Санкт-Петербурга

Главрач Больницы скорой медицинской помощи Наталья Алонцева прокомментировала ситуацию с заражением коронавирусной инфекцией сотрудника учреждения

Накануне стало известно о трех новых подтвержденных случаях коронавируса в Карелии. Одним из заболевших оказался сотрудник немедицинского подразделения БСМП. По сообщению министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, в семье мужчина заболел первым, по работе не соприкасался с оказанием медпомощи. Работал в отдельно стоящем здании, где нет больных, что говорит о бытовом способе заражения. Его жена – врач петрозаводской станции скорой помощи. Женщина обследуется. Параллельно проводятся противоэпидемические мероприятия.

"В настоящий момент мужчина находится в госпитале для ветеранов, где развернуто главное подразделение по приему и лечению больных коронавирусом. У его жены наличие инфекции еще не подтверждено. У пары есть взрослые дети, которые живут в Санкт-Петербурге, откуда супруги вернулись 15 марта", - сообщила и.о. руководителя БСМП Наталья Алонцева.

Напомним, по оперативным данным за 15 апреля, в Карелии зафиксировано 7 случаев COVID-19.