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В Карелии подтверждено три новых случая коронавирусной инфекции (СРОЧНО)

Новости. Общество
17:05, 14 Апреля 2020
фото: © страница вконтакте Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov
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Результаты стали известны сегодня после лабораторных исследований, сообщил министр здравоохранения Карелии.

Глава Минздрава республики Михаил Охлопков рассказал о еще трех подтвержденных случаях коронавируса в регионе. Так, инфекция выявлена у жителя поселка Мелиоративный Прионежского района. Мужчина оказался в числе тех, кто контактировал с женщиной с подозрением на COVID-19. Симптомов заболевания нет. Находится на самоизоляции, получает лечение амбулаторно.

Два случая зарегистрировано в Петрозаводске. У сотрудника одного из немедицинских подразделений Больницы скорой медицинской помощи выявлена клиника коронавируса. В семье он заболел первым, по работе не соприкасался с оказанием медицинской помощи. Работал в отдельно стоящем здании, где нет больных, что говорит о бытовом способе заражения. Его жена – врач петрозаводской станции скорой помощи. Женщина обследуется. Параллельно проводятся противоэпидемические мероприятия.

Еще один петрозаводчанин обратился за медицинской помощью с симптомами респираторной инфекции, тест на COVID-19 оказался положительным. Пациент госпитализируется в Республиканскую инфекционную больницу.

Первыми двумя заболевшими стали 45-летний депутат Доценко и 59-летняя жительница Карелии, вернувшаяся с Германии, третьей носительницей вируса оказалась женщина 1952 года рождения из Сегежи, которая никуда не выезжала за пределы района, четвертый случай  заражения был выявлен 13 апреля у женщины, которая лечилась от пневмонии в республиканской инфекционной больнице.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Chel
2020-04-14 17:58:25
Кстати, ритуальные агенства работают? В масках? Руки потирают?
Андрей Дубенский
2020-04-14 17:36:37
Вот интересно - с первыми возились по месяцу и более. Пацан-китаец пролежни заработал, пока три анализа сделали. Далее - аналогично. А теперь чихнувший обратился - и бздынь - готовенький? Это что, новые установки? Или научились вирус сразу выявлять, чего 1-2-4 недели назад не умели? Или таки приказали население в страхе держать, чтобы из щелей носы не высовывали?
ПлачУ и ПлАчу
2020-04-14 17:48:42
Андрей Дубенский, написали же для особоДубенских - в Петрозаводске открыли лабораторию для проведения анализов. Теперь не шлют во Владик анализы, соотвественно в течение дня. Скоро всех и каждого дубенских проверят..
Сеня
2020-04-14 17:21:43
И что ? Это стоит того чтобы об этом писать ? В России за период эпидемии умерло всего 150 человек , а в день умирают примерно 6300 чел. . Что теперь про всех умерших читать будем или надо как то жить продолжать , о будущем думать . ХМ.
ПлачУ и ПлАчу
2020-04-14 17:50:36
Сеня, неделю на жопе сидели, потому и всего 150 чел, теперь вышли вы все, и придется через пару недель гробы рядками складывать.
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