В Карелии подтверждено три новых случая коронавирусной инфекции (СРОЧНО)

Результаты стали известны сегодня после лабораторных исследований, сообщил министр здравоохранения Карелии.

Глава Минздрава республики Михаил Охлопков рассказал о еще трех подтвержденных случаях коронавируса в регионе. Так, инфекция выявлена у жителя поселка Мелиоративный Прионежского района. Мужчина оказался в числе тех, кто контактировал с женщиной с подозрением на COVID-19. Симптомов заболевания нет. Находится на самоизоляции, получает лечение амбулаторно.

Два случая зарегистрировано в Петрозаводске. У сотрудника одного из немедицинских подразделений Больницы скорой медицинской помощи выявлена клиника коронавируса. В семье он заболел первым, по работе не соприкасался с оказанием медицинской помощи. Работал в отдельно стоящем здании, где нет больных, что говорит о бытовом способе заражения. Его жена – врач петрозаводской станции скорой помощи. Женщина обследуется. Параллельно проводятся противоэпидемические мероприятия.

Еще один петрозаводчанин обратился за медицинской помощью с симптомами респираторной инфекции, тест на COVID-19 оказался положительным. Пациент госпитализируется в Республиканскую инфекционную больницу.

Первыми двумя заболевшими стали 45-летний депутат Доценко и 59-летняя жительница Карелии, вернувшаяся с Германии, третьей носительницей вируса оказалась женщина 1952 года рождения из Сегежи, которая никуда не выезжала за пределы района, четвертый случай заражения был выявлен 13 апреля у женщины, которая лечилась от пневмонии в республиканской инфекционной больнице.