Женщина на иномарке сбила девушку в центре Петрозаводска

В центре карельской столице иномарка сбила девушку на пешеходном переходе, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник в 18.50 в районе дома №24 по улице Карла Маркса, 45-летняя женщина на Peugeot сбила 19-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила травмы, назначено амбулаторное лечение.