Женщина на отечественном авто отправила 58-летнего велосипедиста на больничную койку в Петрозаводске

В Петрозаводске после ДТП госпитализирован велосипедист, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, 1 июля в 21:20 на улице Краснофлотской 43-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Granta, допустила столкновение с велосипедистом - 58-летним мужчиной.

В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.