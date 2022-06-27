Женщина на отечественном авто отправила 58-летнего велосипедиста на больничную койку в Петрозаводске

В Петрозаводске после ДТП госпитализирован велосипедист, сообщили в ГИБДД Карелии.
По предварительным данным, 1 июля в 21:20 на улице Краснофлотской 43-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Granta, допустила столкновение с велосипедистом - 58-летним мужчиной.
В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.
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