Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Не можем сказать, что довольны": в мэрии Петрозаводска признали проблемы с уборкой снега 32
Сегодня 06:40
Минэк Карелии опроверг заявление своей чиновницы с критикой в адрес полиции 6
Сегодня 12:58
Американка прославилась в соцсетях одеждой из фантиков
03.03.2021 21:30
Цены на бензин в Петрозаводске побили новый рекорд 15
Сегодня 09:25
В России одобрен закон о блокировке сотовой связи в местах лишения свободы 1
03.03.2021 22:00
Стало известно, в какие школы петрозаводчане должны отдать своих первоклассников 6
Сегодня 13:14
Букет мимоз в память о российском феминизме
Сегодня 12:45

Женщина нашла письмо в бутылке из прошлого века

Новости. Общество
19:10, 04 Марта 2021
фото: Megan Keppie
Загрузка...

Жительница шотландской деревни Галбервик нашла послание в бутылке, которое отправила группа скаутов с Фарерских островов в конце прошлого века.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Shetland News.

В воскресенье, 28 февраля, Меган Кеппл (Megan Kepple) гуляла с подругой по имени Лиза (Lisa) и нашла бутылку с посланием. Она не смогла прочитать письмо самостоятельно и обратилась за помощью к пользователям Facebook. Оказалось, что послание написано на фарерском языке и брошено в море около 17 января 2000 года (2000 год считается последним годом XX века — прим. "Ленты.ру").

Автор указал, что послание отправила группа скаутов из города Клаксвуйк на Фарерских островах, которая выехала на занятия на открытом воздухе. Письмо было подписано Финном Йоханнсеном (Finn Johannesen).

Кеппл нашла страницу скаутов в Facebook и отправила им сообщение. Ей ответили, что Йоханнесен уже не живет в городе, но пообещали попытаться помочь найти его.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
01.03.2021, 11:50
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники
01.03.2021, 17:29
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии
26.02.2021, 16:23
Начальника Петрозаводского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги будут судить за присвоение денег
28.02.2021, 15:31
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Аналитика

03.03.2021 15:10
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Камень преткновения 3
03.03.2021 11:00
Карельских министров обязали экономить 1
02.03.2021 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 6
02.03.2021 14:00
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021 11:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:15
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Дети нарисовали праздник
Сегодня 14:10
Букет мимоз в память о российском феминизме
Сегодня 12:45
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»