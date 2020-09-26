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Женщина нашла простой способ увеличить ягодицы с помощью подручных средств

Новости. Общество
21:40, 26 Сентября 2020
фото: https://zen.yandex.com/
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Женщина нашла простой способ визуально увеличить часть тела с помощью подручных средств, в результате чего вызвала споры среди пользователей интернета.

На размещенный ролик обратили внимание журналисты The Sun, пишет "Лента.ру".

На кадрах героиня видео засовывает свой бюстгальтер в джинсы так, что каждая чашка подтягивает ее бедра и визуально делает их больше. По ее словам, с помощью такого метода можно забыть о спортзале и приседаниях и получить эффектный результат в считаные секунды.


Кадр: thesun.co.uk

Пользователи сети раскритиковали описанный лайфхак в комментариях. "Мир определенно сходит с ума", "Ей нужно поговорить с психологом", "Это будет работать до тех пор, пока она не решит присесть", "Жалкое зрелище", — высказывались они.

Другие комментаторы выступили в защиту этого способа преображения внешности. "Может быть, стоит попробовать", "Ого, мне это нужно!", "Выкуси, Ким Кардашьян", — писали юзеры.

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