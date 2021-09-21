Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске

В центре Петрозаводска автомобиль сбил женщину, которая выбежала на пешеходный переход под мигающий "зеленый".
Сегодня утром, 26 сентября в в 10.23, на пересечении улиц Красная и Антикайнена, произошло ДТП.
Водитель легкового автомобиля, совершая поворот с улицы Антикайнена на улицу Красная, сбил женщину, которая бежала по пешеходному переходу.
В результате аварии женщина ударилась о капот, упала на дорогу и поползла, держась за голову.
Отметим, ДТП произошло на пустынной улице.
Видео происшествия опубликовано в паблике «Подслушано у волителей Птз и Карелии».
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