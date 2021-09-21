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Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске

Новости. Происшествия
10:54, 26 Сентября 2021

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В центре Петрозаводска автомобиль сбил женщину, которая выбежала на пешеходный переход под мигающий "зеленый".

Сегодня утром, 26 сентября в в 10.23, на пересечении улиц Красная и Антикайнена, произошло ДТП.

Водитель легкового автомобиля, совершая поворот с улицы Антикайнена на улицу Красная, сбил женщину, которая бежала по пешеходному переходу.

В результате аварии женщина ударилась о капот, упала на дорогу и поползла, держась за голову.

Отметим, ДТП произошло на пустынной улице.

Видео происшествия опубликовано в паблике «Подслушано у волителей Птз и Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-09-26 13:19:08
Они зажигают зеленый пешеходный одновременно с автомобильным шоб слепые водятлы размазали по асфальту больше народа? Если светофор настроен так, шо кого-то надо пропускать (пофиг шо или кого) , то обязательно найдётся кретин, который пропускать не будет.
Вы там на Эуропу фетишируетесь, ну так фулпруф и прочую проактивную безопасность на светофорах накрутите как в ЛондОнах и Парижах. Это не офигеть какая сложность :)
Кирилл
2021-09-26 13:08:41
Влип парниша.
nifiga_ne_umnik
2021-09-26 13:05:12
+ выезд на встречную полосу
Титов
2021-09-26 12:17:36
Тупее этого " водителя " водителя уже трудно найти...Лишить прав , иск от потерпевшей по полной программе ...
1677
2021-09-26 11:51:07
Под колеса не надо бросаться, а переходить ПЧ по ПП шагом
Борис
2021-09-26 11:51:00
Мигающий зелёный не меняет своего значения, он лишь предупреждает о предстоящей смене сигнала. Вина водителя , однозначно.
Андрей Тимофеев
2021-09-26 11:14:22
Куда смотрел этот алень? Не увидеть человека днем, на пустом перекрестке - это только, если с закрытыми глазами и полностью отключив мозги.
Seven Gates
2021-09-26 12:47:44
Андрей Тимофеев, он "проскочить" хотел, не подождать 5 секунд, даже на разделительную полосу выехал. Тоже возмутили действия водителя. Надеюсь наказание будет суровым, каким оно и должно быть для любого, совершившего такое преступление.
Leopol'd
2021-09-26 11:07:04
Слепой водитель - угроза обществу!
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