Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске

В центре Петрозаводска автомобиль сбил женщину, которая выбежала на пешеходный переход под мигающий "зеленый".

Сегодня утром, 26 сентября в в 10.23, на пересечении улиц Красная и Антикайнена, произошло ДТП.

Водитель легкового автомобиля, совершая поворот с улицы Антикайнена на улицу Красная, сбил женщину, которая бежала по пешеходному переходу.

В результате аварии женщина ударилась о капот, упала на дорогу и поползла, держась за голову.

Отметим, ДТП произошло на пустынной улице.

Видео происшествия опубликовано в паблике «Подслушано у волителей Птз и Карелии».