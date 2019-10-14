Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в Карелии

ДТП произошло 13 октября на 263 км. федеральной автодороги А-121 "Сортавала", сообщили в ГИБДД Карелии.

В 17.50 59-летний водитель автомобиля ВАЗ при повороте налево на регулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем Volkswagen, который двигался в прямом встречном направлении.



В результате ДТП травмирована 59-летняя пассажирка Volkswagen, ей оказана медицинская помощь.