Женщина позеленела от неудачного автозагара и сравнила себя со Шреком

Британка воспользовалась автозагаром, позеленела и рассмешила пользователей сети.

На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun, передает Лента.ру.

Блогерша Саския (Saskia) опубликовала видео, в котором показала последствия нанесения средства для загара с истекшим сроком годности. На размещенных кадрах видно, что ее кожа позеленела и покрылась пятнами. По словам женщины, просроченным автозагаром необходимо было воспользоваться до января 2020 года.

"Почему это происходит со мной? Я просто стала зеленой", — сказала Саския в ролике и сравнила себя с героем мультфильма Шрек. Подписчиков рассмешила публикация британки, которая набрала больше 100 тысяч просмотров. "Ты похожа на ведьму", "Твоя кожа реально стала зеленой — настоящий Шрек", "Смеюсь в голос", "Это очень смешно", "Ты, скорее, Фиона, а не Шрек", — писали комментаторы.